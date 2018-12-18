Донбас без води: бойовики поцілили у центральний водогін [ Редактировать ]
Без води на Донеччині лишилися чотири міста. Причина - аварія централізованого водогону через обстріли бойовиків.
Дістатися місця прориву та полагодити магістраль аварійники не можуть, бо окупанти не надають гарантій безпеки, - повідомили в ДСНС Донецької області.
Без води, за приблизними підрахунками, перебувають 43 тисячі жителів Торецька, Залізного, селищ Північне та Південне. Рятувальники підвозять людям питну воду - для цього залучили 10 одиниць техніки та 40 працівників особового складу.
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