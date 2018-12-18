Регина Тодоренко показала, как выглядит после родов [ Редактировать ]
Ведущая Регина Тодоренко совсем недавно стала мамой.
На совсем странице в Instagram Тодоренко опубликовала фото, снабдив его благодарностью поклонникам за их поддержку.
Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте! 😘 #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 Фото - @mochkaaai
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
"Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте", – написала она.
Ранее Тодоренко раскрыла секрет об отношениях.
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