iCharity: у Києві проходить благодійний концерт заради дітей-сиріт

Боксерські рукавички Віталія Кличка, футболка від Андрія Шевченко та м'яч з автографами збірної України. Картини від зірок шоу-бізу та зустрічі з відомими українцями - все це сьогодні можна буде придбати на благодійному вечорі - зібрані кошти підуть на теплі речі дітям із дитбудинків зі всієї Україні