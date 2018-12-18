Міжнародний валютний фонд сьогодні визначиться з новим кредитом для України, а також ухвалить рішення про нову програму співпраці з Києвом за формою stand-by. Йдеться про позику у майже 4 мільярди доларів, що їх може отримати держава протягом наступних півтора року.

Це питання внесли і до порядку денного засідання Ради директорів МВФ. Там також мають узгодити суму чергового траншу для Києва.

В Нацбанку заявили, - очікують на приблизно півтора мільйона доларів до новорічних свят.

Нагадаємо, раніше в МВФ повідомляли, що запровадження воєнного стану в Україні не вплине на співпрацю з Києвом, і жодних обмежень для продовження роботи з державою немає.