МВФ надасть Україні черговий транш [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд сьогодні визначиться з новим кредитом для України, а також ухвалить рішення про нову програму співпраці з Києвом за формою stand-by. Йдеться про позику у майже 4 мільярди доларів, що їх може отримати держава протягом наступних півтора року.
Це питання внесли і до порядку денного засідання Ради директорів МВФ. Там також мають узгодити суму чергового траншу для Києва.
В Нацбанку заявили, - очікують на приблизно півтора мільйона доларів до новорічних свят.
Нагадаємо, раніше в МВФ повідомляли, що запровадження воєнного стану в Україні не вплине на співпрацю з Києвом, і жодних обмежень для продовження роботи з державою немає.
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