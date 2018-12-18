Українсько-румунську ділянку кордону - посилили. Таке рішення ухвалили в Держприкордонслужбі. Зокрема, на Рахівщині облаштували тимчасові пости. Також встановили спіральний загороджувальний паркан завдовжки 7 кілометрів. Він має значно ускладнити шлях контрабандистам.

Огорожа тягнеться вздовж Тиси. Це одна з найзатребуваніших у ділків ділянок кордону. Через річку вони переправляються у гідрокостюмах. Протягом року тут затримали понад три десятки порушників.

У ДПС нагадують, у разі складної ситуації і загрози життю правоохоронців - діятимуть відповідно, і зокрема, - застосовуватимуть зброю.

"Його складніше подолати чи перекусити, як той зразок колючого дроту, який використовувався до цього. І відповідно, важче його пошкодити . Що дає нам час, для того щоб припинити правопорушення", - повідомила Леся Федорова, речник Мукачівського прикордонного загону.