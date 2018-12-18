Генасамблея ООН остаточно схвалила глобальний міграційний пакт. У документі зазначені 23 пункти, які забезпечують належну підтримку державам, що приймають біженців. Серед них, зокрема, наголошено на важливості порятунку життя мігрантів та дотримання їхніх прав.

Нагадаємо, Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію ухвалили 10 грудня під час конференції в Марокко. Однак він ще потребував затвердження Генеральною Асамблеєю ООН.