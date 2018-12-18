Шведські кондитери влаштували "солодкий" конкурс [ Редактировать ]
У Швеції обрали найкрасивіший імбирний будиночок.
Солодкий конкурс влаштували цими вихідними в Стокгольмі. Цьогоріч до нього долучилася рекордна кількість кондитерів - понад півтори сотні. Перемога дісталася 21-річній аматорці.
Усі роботи, представлені на конкурсі, стали частиною різдвяної виставки, що триватиме до кінця свят.
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