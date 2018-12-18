The Beatles знову об'єдналися на сцені [ Редактировать ]
Учасники легендарних The Beatles знову об'єдналися на сцені.
Під час свого концерту в Лондоні Пол Маккартні запросив до мікрофона "сентиментальне серце гурту" - Рінго Старра. Разом з гітаристом "Rolling Stones" Ронні Вудом зірки виконали свій хіт "Get Back".
Спільний виступ колишніх "бітлів" публіка зустріла із захопленням. Потому барабанщик "Бітлз" зазначив: емоції від сцени - насправді не порівняти ні з чим.
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