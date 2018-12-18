Фільм розповідає про десятирічного хлопчика, який разом із бабусею живе біля лінії фронту

Документальний фільм про український Донбас увійшов до шорт-листа на здобуття премії "Оскар" - йдеться про стрічку датського режисера Саймона Вілмонта "Віддалений гавкіт собак".

Це історія десятирічного хлопчика Олежки, який разом із бабусею живе біля лінії фронту. Саму картину знімали у селі Гнутове, що поблизу Маріуполя.

Асистент режисера фільму Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook прокоментував цю подію так: "Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу".

Стрічка вже виборола 25 нагород у світі і була номінантом на найкращий фільм Європейської кіноакадемії.