Задержали с погоней: пьяный таксист пытался ограбить пассажирку [ Редактировать ]
В Одессе вечером в понедельник, 17 декабря, патрульные с погоней задержали нетрезвого водителя такси, который пытался ограбить пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Так, во время патрулирования улицы Черноморского казачества инспекторы получили информацию об автомобиле Nissan, который нарушает дорожные правила и игнорирует требования правоохранителей об остановке.
Автомобиль остановили на перекрестке улиц Черноморского Казачества и Ярмарочной.
В салоне транспортного средства находилась 25-летняя женщина. Она рассказала, что села в такси на улице Генерала Петрова, но во время движения водитель забрал у нее телефон и деньги, а выйти из автомобиля было невозможно, так как таксист заблокировал двери, угрожал и отказывался остановить.
Благодаря совместным усилиям правоохранителей 37-летнего таксиста задержали. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Мужчину передали следственно-оперативной группе для установления обстоятельств дела.
Ранее мы сообщали, что в Мелитополе таксист изнасиловал женщину.
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