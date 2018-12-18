В Одессе вечером в понедельник, 17 декабря, патрульные с погоней задержали нетрезвого водителя такси, который пытался ограбить пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Так, во время патрулирования улицы Черноморского казачества инспекторы получили информацию об автомобиле Nissan, который нарушает дорожные правила и игнорирует требования правоохранителей об остановке.

Автомобиль остановили на перекрестке улиц Черноморского Казачества и Ярмарочной.

В салоне транспортного средства находилась 25-летняя женщина. Она рассказала, что села в такси на улице Генерала Петрова, но во время движения водитель забрал у нее телефон и деньги, а выйти из автомобиля было невозможно, так как таксист заблокировал двери, угрожал и отказывался остановить.

Благодаря совместным усилиям правоохранителей 37-летнего таксиста задержали. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Мужчину передали следственно-оперативной группе для установления обстоятельств дела.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе таксист изнасиловал женщину.