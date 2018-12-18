Отсутствие наказания за трагедию 2 мая провоцирует новое насилие - Юрий Павленко [ Редактировать ]
Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" требуют от правоохранителей расследовать нападения на активистов в Одессе и наконец наказать виновных в трагедии 2 мая. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко по итогам выездного заседания Временной следственной комиссии парламента, которое состоялось в Одессе 17 декабря.
Юрий Павленко рассказал о многочисленных обращениях одесситов, которые рассказывают об отсутствии полноценного расследования совершенных преступлений.
"Сегодня весь город и вся страна хотят знать ответ: что привело к трагедии 2 мая. Прошло почти пять лет, и это дело наконец должно закончиться реальными приговорами. Услышать имена заказчиков и исполнителей", - подчеркнул Юрий Павленко.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик считает отсутствие наказания преступников, совершивших массовое убийство в Одессе 2 мая 2014 года, цинизмом высшего уровня.
Напомним, депутаты-оппозиционеры в течение четырех лет требуют от власти провести независимое и объективное расследование событий 2 мая, найти и наказать виновных в гибели 50 человек.
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