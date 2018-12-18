"Найкраща пiсня року": назван победитель [ Редактировать ]
С 4 по 15 декабря проходило голосование, где каждый желающий мог проголосовать за свою любимую песню, которая прозвучала в программе "Музична платформа" в 2018 году.
По результатам голосования в пятерке лидеров оказались песни Олега Винника, Меловина, Оли Поляковой, Монатика и Макса Барских.
Стоит отметить, что наибольшее количество голосов набрал хит Олега Винника "Як жити без тебе" - за эту песню проголосовали 175 006 раз.
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