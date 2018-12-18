Накануне голосования за новый Генеральный план города власти Ирпеня перегородили улицы в окрестностях здания городского совета, опасаясь акций протеста местных жителей. Об этом сообщают местные активисты, передают "Українські новини".

"Что у нас в городе сейчас? Власти мирного Ирпеня по сути ввели "военное положение" местного значения - забаррикадировались, чтобы не слышать и не видеть, что думают об их генплане люди", - написала активист Михайлина Скорык.

"Что это означает, что завтра между 8 и 9 утра депутаты будут пешочком идти на сессию, которую официально созывают на 9:00 утра 19 декабря. Это означает, что люди будут горячо приветствовать своих депутатов, встречая их прямо на улице. Под Йолкой и не только. Будут титушки и провокации? Все, как всегда, зависит от ума нашей власти и руководителей правоохранительных органов Киевской области. Пока все делают вид, что все ок", - добавила она.

По данным Скорык, один из депутатов - Владимир Захлюпаный, директор школы в Гостомеле, уже сообщил, что будет голосовать за генплан.

"Но люди не молчат - пишут и регистрируют поручения от избирателей своим депутатам не голосовать за план тотальной застройки Ирпеня высотками", - резюмировала она.

Об "операции Йолка" также написала редактор "Чесно" и местная активистка Ирина Федорив в блоге на "Украинской правде".

"Подходы к Ирпенскому горсовету забаррикадировала "Муниципальная варта". Завтра в день Николая депутаты в Ирпене, вдохновленные фигурантом антикоррупционных расследований Владимиром Карплюком, будут протягивать скандальный генплан. Это тотальная застройка всего, что только можно", - написала Федорив.

"Партийцы дерибанной политической силы "Нові обличчя" боятся народного гнева и баррикадируют подходы к мэрии. Местные предполагают, что завтра им будут противостоять титушки", - отметила активистка.

"Так называемые общественные слушания уже отличились на всю страну. Там приближенные к Карплюку люди отмахали руками за столь желанный для застройщиков генплан. Как оказалось, на сайте Ирпенского совета выставили кальку с генплана Очакова и даже не убрали те предложения, где речь идет о выходе к морю ... Представьте, как хорошо были знакомы с генпланом участники так называемых слушаний? Они прошли молниеносно", - добавила она.

Она призвала коллег журналистов приезжать в среду в Ирпень.

"Здесь всегда дерибанили. Но на этот раз громада встала, активизировалась и готова бороться. Люди пишут поручения избирателей депутатам, чтобы не голосовали за такой генплан. Политики быстро забывают, что такое прикрыться йолкой, чтобы провести политические игрища в своих интересах. Дни, когда встает громада или народ даются, к сожалению, дорогой ценой", - подытожила она.