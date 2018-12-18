"Манчестер Юнайтед" остался без тренера [ Редактировать ]
Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уходит с поста после двух лет работы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"Клуб выражает благодарность Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и хочет пожелать ему успехов в будущем", - говорится в сообщении.
Решение об отставке вступило в силу немедленно. Новый тренер будет назван до конца текущего футбольного сезона, который завершится в мае 2019 года. Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в английской премьер-лиге.
Ранее в Киеве умер легендарный футболист "Динамо".
по теме
Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/16 финала
17 декабря определились пары плей-офф стадии 1/16 финала Лиги Европы
Жеребьевка Лиги чемпионов: все пары 1/8 финала
17 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Женщина случайно отправила по почте своего кота
Кот проехал почти половину страны прежде чем курьеры обратили внимание на подозрительную посылку
Девушка собирается замуж за тетрис
Молодая девушка собирается узаконить свои отношения с тетрисом после тяжелого расставания
Михаил Романчук выиграл титул чемпиона мира по плаванию
Украинец завоевал золотую медаль чемпионата мира на 1500 метрах вольным стилем