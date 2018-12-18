Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уходит с поста после двух лет работы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Клуб выражает благодарность Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и хочет пожелать ему успехов в будущем", - говорится в сообщении.

Решение об отставке вступило в силу немедленно. Новый тренер будет назван до конца текущего футбольного сезона, который завершится в мае 2019 года. Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в английской премьер-лиге.

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