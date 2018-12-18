Украина и Беларусь возобновляют речное судоходство [ Редактировать ]
Администрация морских портов Украины и "Белтопэнерго" договорились о возобновлении речного судоходства между Украиной и Беларусью. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает пресс-служба АМПУ.
"Реализация проекта направлена на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создания новых рабочих мест и привлечения новых грузопотоков в морские порты Украины. Соответствующая договоренность между двумя компаниями была достигнута в Киеве 17 декабря", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главы украинского госпредприятия Дмитрия Роменского, АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях реки Днепр.
"Белорусская сторона предоставит нам информацию о планируемых объемах перевалки и параметры обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин для прохода судов", - отметил Роменский.
Со своей стороны ЗАО "Белтопэнерго" планирует предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область, Беларусь). Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения белорусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительных работ.
В Киеве рассчитывают, что реализация этого проекта будет способствовать выполнению Дорожной карты по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять, в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40, решений Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщается, все детали сотрудничества зафиксированы в меморандуме между двумя компаниями.
Ранее Климкин заявил об опасности со стороны Беларуси.
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