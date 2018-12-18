В Киеве камеры видеонаблюдения засняли вандала, который прокалывает колеса автомобилям с еврономерами. Как сообщает "Киев Оперативный", инцидент произошел на днях в Соломенском районе.

На видео с камеры наблюдения видно, как неизвестный, вооруженный острым предметом, прокалывает колеса машин на номерах иностранной регистрации.

Интересно, что практически все проколы были сделаны с правой стороны.

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