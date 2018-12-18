Камеры наблюдения засняли ненавистника "евроблях" [ Редактировать ]
Фото: скриншот из видео
В Киеве камеры видеонаблюдения засняли вандала, который прокалывает колеса автомобилям с еврономерами. Как сообщает "Киев Оперативный", инцидент произошел на днях в Соломенском районе.
На видео с камеры наблюдения видно, как неизвестный, вооруженный острым предметом, прокалывает колеса машин на номерах иностранной регистрации.
Интересно, что практически все проколы были сделаны с правой стороны.
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