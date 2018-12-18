В Червонограде (Львовская область) известный львовский активист Игорь Коцюруба покончил с собой, сообщает издание "Факты".

Фото: Zaxid. net

Трагедия произошла 16 декабря, однако об этом стало известно только сейчас. Однако в полиции не указали фамилию погибшего. Известно, что мужчину обнаружили с перерезанным горлом. В полиции начали расследование таинственной гибели активиста.

Коцюруба был активним участником Студенческого братства Львовщины конца 80-х годов, участвовал в первой студенческой революции на граните, был комендантом палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции, активным участником Революции Достоинства.

В последнее время в Украине участились нападения на местных активистов. 4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.