Известного украинского активиста нашли с перерезанным горлом [ Редактировать ]
В Червонограде (Львовская область) известный львовский активист Игорь Коцюруба покончил с собой, сообщает издание "Факты".
Фото: Zaxid. net
Трагедия произошла 16 декабря, однако об этом стало известно только сейчас. Однако в полиции не указали фамилию погибшего. Известно, что мужчину обнаружили с перерезанным горлом. В полиции начали расследование таинственной гибели активиста.
Коцюруба был активним участником Студенческого братства Львовщины конца 80-х годов, участвовал в первой студенческой революции на граните, был комендантом палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции, активным участником Революции Достоинства.
В последнее время в Украине участились нападения на местных активистов. 4 ноября умерла активистка Катя Гандзюк, на которую зверски напали в июле этого года в Херсоне.
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