В киевской школе № 287 учительница младших классов поиздевалась над одним из учащихся. Женщина взяла красную пасту и написала на лбу у школьника 4 класса оскорбительное слово, и высмеяла его перед всем классом. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Батьки-SOS" со ссылкой на рассказ мамы пострадавшего ребенка.

После она поставила мальчика перед классом, чтобы другие ученики посмеялись над ним. По словам матери, она с мужем узнала об этом ужасном инциденте от одноклассника сына. По ее словам, учительница сначала пыталась отказаться от разговора с родителями, но после того, как муж направился к директору, остановила его и все-таки решила поговорить. В итоге руководство принудило учительницу извинится перед классом за содеянное. Однако после этого случая остальные школьники начали издеваться и оскорблять мальчика. Мало того, на прошлой недели дошло даже до драки.

"Со своей учительницей младших классов сын также периодически встречается в школе. Она позволяет себе кричать вслед моему ребенку "интернат за тобой плачет". То есть учительница так ничего и не поняла. Что нельзя оскорблять и унижать детей в школе", - резюмировала возмущена мать.

Буллинг продолжает процветать в украинских школах. Однако ни правительство, ни руководство учебных заведений не предпринимает решительных мер. В результате страдают десятки детей.

Ранее школьники жестоко избили девочку на перемене.