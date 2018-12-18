Из-за устаревших подходов к тренировкам, национальные сборные команды Украины по вольной и греко-римской борьбе уже несколько лет не получали медалей на международных соревнованиях. Приход новых тренеров, назначенных Министерством молодежи и спорта Украины, позволит улучшить результаты команд и вернуть Украину на призовые места как на чемпионатах мира, так и на Олимпиадах. Об этом заявили представители исполкома Ассоциации спортивной борьбы Украины (АСБУ).

По словам члена исполкома АСБУ Василия Федоришина, появление заявлений отдельных представителей спортивного сообщества о недовольстве новым тренерским составом является следствием внутренней борьбы за власть и нежеланием меняться ради побед национальных команд.

"(Сегодня против новых тренеров выступает) тот же клан, который и был. Это продолжение деятельности. Они просто хотят остаться у власти и дергать за ниточки. ... В течение 16 лет работала одна и та же команда, и это нужно менять. Если они не способны справиться с тем, чтобы были у нас награды, то нужно что-то менять. Это так работает во всем мире", - отметил Федоришин.

По его мнению, непрофессиональным является подход к тренировкам, когда вместо того, чтобы перенимать опыт у старших специалистов, тренеры их "выталкивают как ненужных". "Вообще нет внутренней обстановки в команде, нормальная здоровая психологическая атмосфера отсутствует. Этого нет и с этим надо бороться", - добавил он.

Федоришин напомнил, что АСБУ рекомендовала Министерству молодежи и спорта выбрать кандидатуры людей, которых считает профессионалами, в частности, главным тренером сборной по вольной борьбе назначен Григорий Данько.

"1 января Григорий Данько вступает в свои обязанности, он будет заниматься командой и мы его поддержим полностью. Его поддержит ассоциация. У нас есть дополнительное финансирование от спонсоров и мы все сделаем, чтобы у наших спортсменов был хороший результат", - отметил Федоришин.

По словам члена исполкома АСБУ, серебряного призера Олимпийских игр Андрея Стадника, оппоненты назначения новых тренеров требуют назначить на посты людей, которые не соответствуют базовым критериям министерства. В частности, на должность главного тренера по вольной борьбе предлагали Александра Захарука, который не имеет нужного 5-летнего стажа тренерской работы.

Андрей Стадник

"Как спортсмен, конечно, он титулованный и сильный, но я не видел его 13 лет на ковре. Не то что тренером. Он работает сейчас всего 2-3 месяца. Вопрос еще в том, что он является ставленником предшественников, которые потеряли наш вид вольной борьбы. Еще больше возникает вопрос – для чего его ставить, чтобы окончательно все разрушить? Или помочь? Но почему если хотел помочь, то ты 12 лет до того не приходил но не помогал? Ты такого уровня спортсмен, а был далеко от борьбы", - отметил Стадник.

Он также добавил, что ранее АСБУ избрала новое руководство большинством голосов, и выбрала исполком, который является руководящим органом. Поэтому рекомендации исполкома министерству можно считать видением всего сообщества.

Андрей Стадник

"Сегодня, я так понимаю, министерство поддержало решение ассоциации. И это я считаю правильно, но много будет недовольных. Когда я разговариваю с тренером по вопросам борьбы, то если тренер понимается в этом, то мы находим консенсус. А когда просто свои желания – я хочу, потому что зарплата, потому управлять, а не быть обычным тренером, ездить на сборы, то это борьба за власть в борьбе", - подытожил он.