11 декабря 2018 года Печерский районный суд г. Киева, рассмотрев в открытом заседании депутатское обращение Василия Нимченко на бездействие уполномоченных лиц Национальной полиции Украины, вынес решение, которым обязал Нацполицию расследовать преступления, совершенные праворадикалами против Общественного движения "Украинский выбор - Право народа". Таким образом суд дал оценку преступному бездействию представителей Нацполиции.

Как известно, 14 октября 2018 года группа нацтитушек - радикалов, именующих себя патриотами, - напала на офис "Украинского выбора - Права народа". Преступление было совершено с особым цинизмом: сломав ролеты и разбив окна, радикалы забросали помещение дымовыми шашками и файерами, в результате чего пострадал один из участников Движения - он получил отравление неизвестным веществом.

Однако, несмотря на то что действия радикалов из "С14" и "Традиция и Порядок" содержат признаки преступлений, предусмотренных статьей 294 (организация массовых беспорядков) и частью второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), уполномоченные лица Национальной полиции Украины не внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении правонарушения.

Поэтому отстаивать свои права нам пришлось в суде. Он обязал Нацполицию сделать то, что она должна была сделать, - внести сведения в ЕРДР и расследовать нападение радикалов из "С14" и "Традиция и Порядок".

Впрочем, это далеко не единственный факт бездействия правоохранителей. Многочисленные нападения радикалов на офис Движения "Украинский выбор - Право народа", погромы и поджоги, угрозы физической расправой лидеру Движения и его соратникам - преступления, совершенные фашиствующими молодчиками за последние пять лет, так и остаются нерасследованными. Виновные в совершении нападений, в том числе и с применением оружия, до сих пор не наказаны, хотя имена нападавших хорошо известны, более того, есть видео- и фотофиксация этих преступлений.

Как известно, безнаказанность порождает вседозволенность. А попустительство правоохранителей, молчаливо созерцающих, как в "демократической", "правовой" Украине попирают конституционные права граждан, провоцирует все новые и новые акты агрессии праворадикалов в отношении представителей гражданского общества. Политика террора и запугивания всех несогласных с идеологией "хищнического", "пещерного национализма" в Украине набирает обороты.

Но мы не позволим "партии войны" править бал в стране, мы не позволим радикалам вершить свое извращенное, ура-патриотическое правосудие. Мы знаем, кто стоит за нападениями на офис Общественного движения, и расцениваем действия праворадикалов исключительно как месть Виктору Медведчуку - независимому оппозиционному политику, который, несмотря на тотальную русофобию, отстаивал и отстаивает права русскоязычных граждан и жителей Юго-Востока страны.

Мы не свернем со своего пути - пути защиты конституционных прав и свобод украинцев.