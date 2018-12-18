Морская доктрина: Кабмин утвердил новую редакцию [ Редактировать ]
Во вторник, 18 декабря, правительство Украины на заседании во вторник, 18 декабря, утвердило новую редакцию Морской доктрины до 2035 года, пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно проекту, Министерству инфраструктуры, Министерству обороны, Министерству экономического развития и торговли совместно с заинтересованными органами исполнительной власти поручено в трехмесячный срок разработать и подать на рассмотрение правительства план мероприятий по реализации Морской доктрины.
Как следует из пояснительной записки к документу, принятие новой редакции Морской доктрины, утвержденной правительством в октябре 2009 года, обусловлена радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире и необходимостью обновления векторов развития Украины как морского государства.
Подготовка обновленной доктрины отвечает комплексной задаче по формированию интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.
Ранее мы писали о том, что Кабмин создаст новое министерство.
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