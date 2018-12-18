Парикмахер с Тайваня по имени Аллен Чен работает в салоне красоты XB Hair Professional, где создает нереальные картины из волос клиентов.

Благодаря необычным стрижкам в виде портретов известных личностей на затылках клиентов парень прославился еще осенью 2017.

Сейчас у молодого мастера появилось новое хобби: он выкидывает остатки волос клиентов на полу или же на специальной доске и создает из них картины. Во время работы тайванец не пользуется никакими особыми инструментами, разве что иногда помогает себе пластиковой картой, пишет Oddity Central.

Аллен Чен после создание каждой новой работы фотографирует ее, а затем уничтожает: стряхивает и сметает рабочий материал.

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