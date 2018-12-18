Украинской власти нужно осознать, что колоссальный отток трудоспособного и образованного населения вскоре может привести к демографическому кризису и стать одной из главных угроз для государства. Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Первый заместитель Главы Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина считает, что первоочередной задачей для Украины является восстановление мира на Востоке Украина и экономическое возрождение. Миграционная политика, в свою очередь, должна выстраиваться с одной гуманной целью - защита прав человека, где бы он ни находился.

Поток трудовой миграции и беженцев в ЕС, США, Канаду и другие развитые страны мира в последние годы значительно увеличился. По оценке ООН, число международных мигрантов в 2017 году достигло более 258 млн человек. Это составляет 3,4% населения земного шара и сравнимо с населением Индонезии.

По словам Юлии Левочкиной, регулирование миграционных процессов и обеспечение прав мигрантов появилось в повестке дня международного сообщества достаточно давно. С целью защиты прав трудящихся мигрантов Международная организация труда приняла Конвенцию №97 1949 года и Конвенцию №143 1975 года. В 1970-е годы международное сообщество пришло к тому, что для защиты прав и свобод этой категории граждан требуется универсальный подход - и в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а спустя 10 лет провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта. В 2016 году была принята Нью-Йоркская Декларация о беженцах и мигрантах, которая содержит меры по защите перемещенных лиц. 17 декабря произошел новый виток в области миграционной политики - Генеральная Ассамблея ООН утвердила "Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции". Юлия Левочкина считает, что ввиду динамики миграционных процессов в последние годы вопросы обеспечения прав и свобод мигрантов являются объектом особого внимания со стороны государств-происхождения, государств-транзита и государств-пребывания.

"В Украине в последние годы усилилась как внутренняя, так и внешняя миграция. Согласно ООН, Украина находится на 8 месте по количеству внешних мигрантов после таких стран, как Пакистан, Сирия, Бангладеш, Китай, Россия, Мексика, Индия. Согласно данным Министерства социальной политики, 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей и до 9 млн задействованы в сезонных работах за рубежом. Международная организация по вопросам миграции отмечает, что среди изученных стран юго-востока Европы украинцы составляют наибольшую долю трудовых мигрантов с высшим образованием. Причины миграции понятны - отсутствие мира на Востоке Украины, ухудшение благосостояния населения, высокий уровень безработицы", - отметила Юлия Левочкина.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" подчеркнула, что критическая ситуация в Украине складывается с гарантированием прав внутренних мигрантов. "Системно и целенаправленно нарушаются экономические, социальные и политические права более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Все эти факты отражены в отчетах авторитетных международных организаций. Поиск нормальной жизни подталкивает миллионы украинских граждан выезжать из Украины. К сожалению, мы все чаще слышим о том, что трудовые мигранты говорят о таких проблемах, как тяжелые и несправедливые условия труда, дискриминация, ограничение в трудовых правах и относительно низкие зарплаты в странах-реципиентах", - сообщила Юлия Левочкина.

"Украина, столкнувшись с массовой внешней и внутренней миграцией, должна обеспечивать соблюдение прав и основных свобод как трудовых мигрантов, так и внутренне перемещенных лиц, как того требует гуманный подход, заложенный в основных международных документах в сфере защиты прав мигрантов", - резюмировала Юлия Левочкина.