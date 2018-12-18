Соевый соус "убил" мозг женщины [ Редактировать ]
Жительница США пытаясь похудеть, выпила литр соевого соуса, руководствуясь ненаучными советами из интернета. В итоге, "очищение желудка" привело к сильному повреждению мозга у женщины. Ужасный инцидент произошел в далеком 2012 году в штате Иллинойс, однако об этом стало известно только сейчас, пишет health.mail.ru.
Читать полностью: https://42.tut.by/619215Об этом жутком происшествии рассказывается в ролике, размещенном на медицинском YouTube-канале Chubbyemu. Видео собрало больше миллиона просмотров. 39-летняя женщина увидела в интернете видео, из которого узнала о существовании якобы эффективного способа очистки организма от шлаков и токсинов - для этого нужно в течение двух часов выпить литр соевого соуса. По словам мужа CG , жена давно страдала от различных проблем со здоровьем, в последние полгода питалась только белым хлебом и рыбными консервами, незадолго до инцидента с соусом резко похудела, а также была госпитализирована с симптомами параноидальной шизофрении.
Выпив литр соуса за два часа, как было рекомендовано в ролике, CG почувствовала, что у нее резко участилось сердцебиение. У женщины также начались спазмы в желудке и покалывание в руках и ногах, после чего она потеряла сознание. Муж обнаружил ее лежащей на полу и позвонил в службу 911. По дороге в больницу у американки остановилось сердце, но его удалось снова завести. В больнице установили, что у женщины острая гипернатриемия - повышенное содержание натрия в крови. Литр соевого соуса, который выпила пациентка, содержал 200 граммов хлорида натрия (поваренной соли), что в 5 раз превышают летальную дозу в 40 граммов.
Медики попытались снизить уровень натрия в крови пациентки и вводили ей в кровоток воду с глюкозой. В течение следующих трех дней казалось, что этот метод вроде бы сработал, так как CG начала время от времени приходить в сознание. Однако на четвертый день состояние пациентки резко ухудшилось - она потеряла способность говорить, глотать и двигать руками и ногами. В итоге у CG диагностировали центральный понтинный миелинолиз - неврологическое заболевание, при котором из-за разрушения миелиновой оболочки нейронов варолиева моста, одного из отделов ствола головного мозга, нарушается процесс передачи сигналов между нервными клетками.
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