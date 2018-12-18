Новый год 2019: идеи оформления блюд к праздничному столу (фото) [ Редактировать ]
Красиво подготовить и оформить новогодний стол - это самая ответственная и сложная задача. Необходимо сохранить волшебную атмосферу вечера. Угощения должны быть не только вкусными, но и красивыми, оригинальными и придавать гостям особое праздничное настроение.
Даже самое простое блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе, если правильно подойти к его подаче.
Предлагаем вам несколько идей оформление закусок, который выгодно украсят ваш стол и придадут праздничное настроение.
Смотрите также, во сколько в этом году обойдется скромный праздничный стол.
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