Собака упала в обморок при встрече с хозяйкой (видео) [ Редактировать ]
Собака упала в обморок при встрече с хозяйкой, с которой они не виделись более двух лет. Когда пес увидел свою хозяйку он начал скулить и прыгать на радостях, пишет facenews.ua.
Женщина начала обнимать и гладить своего любимца, за которым она также явно соскучилась.
В какой-то момент собака упала в обморок , скорее всего от счастья, однако вскоре пришла в себя.
Ранее битва попугая и собаки за игрушку насмешила пользователей сети.
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