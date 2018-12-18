Собака упала в обморок при встрече с хозяйкой, с которой они не виделись более двух лет. Когда пес увидел свою хозяйку он начал скулить и прыгать на радостях, пишет facenews.ua.

Женщина начала обнимать и гладить своего любимца, за которым она также явно соскучилась.

В какой-то момент собака упала в обморок , скорее всего от счастья, однако вскоре пришла в себя.

Ранее битва попугая и собаки за игрушку насмешила пользователей сети.