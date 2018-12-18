Кабмин назначил заместителя министра финансов [ Редактировать ]
Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины назначил Василия Шкуракова заместителем министра финансов Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Сообщается, что Шкураков будет координировать вопросы внутреннего долга, государственных и местных гарантий, а также финансирование промышленности и фискальные риски.
В ведомстве отметили, что "назначение нового заместителя позволит команде Минфина быстро реагировать на актуальные вызовы и более эффективно внедрять необходимые реформы в стране".
Шкураков в 2005 году окончил государственный университет экономики и финансов, где получил степень магистра по специальности "Финансы". В течение 2005 - 2017 годов работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины. В июне 2017 году уволился по собственному желанию с должности директора Департамента долговой политики Министерства финансов. С 2017 года по декабрь 2018 года работал в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам частного акционерного общества "Укргидроэнерго".
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