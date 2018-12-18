Модель обнажилась в центре Ватикана (фото) [ Редактировать ]
В Ватикане полиция задержала модель Playboy Марису Папен за публичное обнажение. Дело в том, что на днях девушка устроила фотосессию в стиле "ню" прямо на главной площади Ватикана, пишет издание The Sun.
Кроме того, правоохранители задержали и фотографа Джесси Уолкера. Модель обнажилась недалеко от собора Святого Петра. Однако несколько скандальных снимков, все же были опубликованы в сети. На одном из них Мариса идет голой, неся на плече деревянный крест.
Еще одна демонстрирует ее распятой на кресте, в то время, как мужчина в белом одеянии рисует на ее лбу кровавый крест. Спустя десять часов после задержания, пара была отпущена. Однако все реквизиты для съемок были конфискованы.
Ранее мы сообщали, что известная супермодель разводится с мужем.
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