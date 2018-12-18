В Ватикане полиция задержала модель Playboy Марису Папен за публичное обнажение. Дело в том, что на днях девушка устроила фотосессию в стиле "ню" прямо на главной площади Ватикана, пишет издание The Sun.

Кроме того, правоохранители задержали и фотографа Джесси Уолкера. Модель обнажилась недалеко от собора Святого Петра. Однако несколько скандальных снимков, все же были опубликованы в сети. На одном из них Мариса идет голой, неся на плече деревянный крест.

Еще одна демонстрирует ее распятой на кресте, в то время, как мужчина в белом одеянии рисует на ее лбу кровавый крест. Спустя десять часов после задержания, пара была отпущена. Однако все реквизиты для съемок были конфискованы.

Ранее мы сообщали, что известная супермодель разводится с мужем.