У США суд зобов'язав браконьєра щомісяця переглядати мультфільм Бембі. 29-річного Девіда Беррі-молодшого звинуватили у вбивстві кількох сотень оленів.

Суд засудив зловмисника до одного року позбавлення волі та примусового перегляду відомого мультфільму Діснея. За його сюжетом, матір "Бембі" вбили мисливці. Суддя сподівається - це пробудить у браконьєра співчуття.