Браконьєра засудили до перегляду "Бембі" [ Редактировать ]
У США суд зобов'язав браконьєра щомісяця переглядати мультфільм Бембі. 29-річного Девіда Беррі-молодшого звинуватили у вбивстві кількох сотень оленів.
Суд засудив зловмисника до одного року позбавлення волі та примусового перегляду відомого мультфільму Діснея. За його сюжетом, матір "Бембі" вбили мисливці. Суддя сподівається - це пробудить у браконьєра співчуття.
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