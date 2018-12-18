В Іспанії судять організаторів референдума у Каталонії [ Редактировать ]
Верховний суд Іспанії розпочав попередні слухання у справі дев'ятьох каталонських лідерів щодо їхньої ролі у референдумі про незалежність регіону, який відбувся торік.
Адвокати підсудних вимагають перенесення розгляду справи до Верховного суду Каталонії. Досі такі прохання відхилялися. Сам суд над каталонцями має розпочатися не раніше наступного місяця.
Якщо провину підсудних доведуть, а їх звинувачують у заколоті, підбурюванні до шахрайства і зловживання державними коштами - їм загрожують кількадесят років за ґратами.
Четверо з ув'язнених вже оголосили голодовку. Їхні прихильники планують влаштувати акції протесту 21 грудня.
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