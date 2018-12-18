Працівники акваріума вже 19 років поспіль розважають відвідувачів у такий спосіб

Прийдешнє Різдво вже дісталося Акваріума в Токіо. Дайвери в костюмах Санта-Клауса та оленя - спустилися у воду та плавали разом з рибами перед очима глядачів.

Працівники акваріума вже 19 років поспіль розважають відвідувачів у такий спосіб.

Кажуть: попри труднощі, а плавати в костюмах не дуже зручно - щоразу занурюються із задоволенням. Адже радісні обличчя глядачів - компенсують усі незручності.