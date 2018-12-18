Санта-Клаус з оленем пірнули у акваріум Токіо [ Редактировать ]
Прийдешнє Різдво вже дісталося Акваріума в Токіо. Дайвери в костюмах Санта-Клауса та оленя - спустилися у воду та плавали разом з рибами перед очима глядачів.
Працівники акваріума вже 19 років поспіль розважають відвідувачів у такий спосіб.
Кажуть: попри труднощі, а плавати в костюмах не дуже зручно - щоразу занурюються із задоволенням. Адже радісні обличчя глядачів - компенсують усі незручності.
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