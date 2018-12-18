Фільм про Донбас увійшов до шорт-листу "Оскара" [ Редактировать ]
Документальний фільм про український Донбас увійшов до шорт-листа на здобуття премії "Оскар". Йдеться про стрічку данського режисера Саймона Вілмонта "Віддалений гавкіт собак".
Це історія десятирічного хлопчика Олега, який разом із бабусею живе біля лінії фронту. Саму картину знімали у селі Гнутове, що поблизу Маріуполя.
Асистент режисера фільму Азад Сафаров на своїй сторінці у "Фейсбуці" прокоментував цю подію так: "Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу". Стрічка вже виборола 25 нагород у світі і була номінантом на найкращий фільм Європейської кіноакадемії.
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