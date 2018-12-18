У Львові відкрилася незвична резиденція Миколая. Вперше малеча не тільки розповідає віршики святому, а й пише листи військовим на передову. Про що просять малюки Миколая - знає Христина Гашенко.

"Я до вас з далека йшов, поки вас ось тут знайшов. Крізь пустелі, гори, крізь степи широкі доли".

Це одна із львівських резиденцій святого Миколая. Тут грають, малюють, розповідають вірші святому та пишуть листи на передову.

"А у тебе що? - У мене грибочки і квіти. - Зрозуміло. Квіти будуть різнокольорові? - Так"

А ще дітвора малює - хатини, подарункові пакуночки, ялинки з оленями.

"Я б хотіла щоб у них тоже було багато подарунків і війна закінчилася їм був би подарунок, Миколай подарив", - говорить Оля, жителька Львова.

"Я написала щоб вони поверталися швидше і щоб вони знали що ми всі переживаємо за них. Я їм дуже сильно подякувала за те що ми спимо зараз спокійно і можемо вийти на вулицю не боячись", - говорить Божена, жителька Львова.

Листи малеча не просто пише. Разом діти розмірковують, що символізують їхні малюнки. За дитячим столом чути "дорослі" думки.

"На цій ялинці будуть різні кольори і це буде означати якби мир", - говорить Олена, жителька Львова.

"Вони воюють заради того щоб ми мали сім'ю, мали дім і у нас усе було добре", - говорить Надія, жителька Львова.

Щодня до резиденції святого Миколая навідується близько сотні дітлахів.

"Діти - це наше майбутнє. І власне, воно - це майбутнє, пише ці листи нашому теперішньому. Це теперішнє власне стоїть на захисті цього нашого майбутнього. Тому це дещо може філософічно але дуже зворушливо", - говорить Святий Миколай.

Разом з листами організатори акції планують передати на передову ще й теплі речі. Подарунки до свята отримають військові з п'ятдесят четвертої та сімдесят другої бригад.

"Ми повинні загалом усі у нашій країні бути єдиними. І власне у цій єдності коли і діти доєднуються до реальності так, і висловлюють свою підтримку військовим", - говорить Марта Іванишин, організатор акції.

За чотири дні акції - організатори зібрали понад чотири сотні дитячих послань військовим. На схід їх планують передати вже завтра.