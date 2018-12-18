Актер "Дизель Шоу" впервые после жуткой аварии вышел на сцену (фото) [ Редактировать ]
Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов впервые после трагической аварии, в которой погибла его коллега Марина Поплавской, вышел на сцену. Он сыграл в спектакле с артистами фильма "О чем говорят мужчины", пишет издание "Факты".
Фото: "Факты"
Свой первый выход на сцену после трагичного ДТП Егор Крутоголов отметил тем, что стал передвигаться без костыля. Актер геройски и с большой скоростью старался ходить по сцене, чтобы никого не подвести. Забыв о травме, Егор даже танцевал, превозмогая боль.
Фото: "Факты"
"Сцена лечит, как никто другой. Не чувствовал боли этих два дня. А мой реабилитолог сказала: "С вами произошло что-то действительно невероятное!". Это то, что мне было нужно!", - отметил Егор Крутоголов.
Актеры юмористической труппы, начинают возвращаться к нормальной жизни после страшного ДТП под Киевом. Ранее участница "Дизель шоу" опубликовала трогательное фото в соцсети.
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