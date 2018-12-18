Тестеры в магазинах косметики буквально "кишат" множеством бактерий. Герпес, конъюнктивит, кишечная палочка и даже гепатит С и ВИЧ - именно этими смертельными болезнями могут заразится покупатели. Об этом свидетельствуют результаты исследования американских микробиологов, пишет издание "Сегодня".

Ученые выяснили, что для здоровья опасен каждый пятый образец. Ведь одним и тем же пробником помады, туши или пудры пользуются несколько покупателей в день. И у каждого - свои болезни. Микробиолог Кид Уорнерг из Университета Гвельфа в Канаде проанализировал 60 тестеров из четырех масс-маркетов. На помадах он обнаружил золотистый стафилококк, а на тенях для век - плесень. Грязную правду о тестерах подтверждают и украинские врачи. И добавляют, чем они угрожают здоровью.

"Самое распространенное - это герпес, гепатит и ВИЧ. На тех же губах есть какие-то микротрещинки, откуда выделялась кровь и остается на помаде", - утверждает Инна Лизогуб, врач-дерматовенеролог.

Спиртовой спрей для дезинфицирования помады убивает 90% бактерий. То есть вы снижаете риск заразиться, но не устраняете его совсем. Проверять косметику на руке, как это делает множество женщин, тоже не выход. Кожа рук - слишком чувствительна, предостерегают косметологи.

"Попросите консультанта подточить карандаш. Так снимается верхний слой и понятно, там уже не будет бактерий. Так же можно сделать с помадой и тенями. Тушь оценивают только по форме щетки. Тональный крем наносят на запястье, а блестки - на подушечки пальцев. Тогда красота будет без жертв", - отметила визажист-гример Елена Плискун.

Ранее ученые заявили об опасности туалетной бумаги.