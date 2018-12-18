Больше недели продолжается просветительская кампания "Цена государства", основанная общественной организацией "Кейс Украина". На протяжении декабря жители 15 крупных городов получат в почтовые ящики более 3 млн листовок с сообщением о том, сколько в среднем гражданину обходятся такие государственные услуги, как оборона, образование, выплата пенсий здравоохранение и тому подобное.

Подобные открытки получат покупатели на автозаправках сети "ОККО", магазинах крупнейшей сети супермаркетов "АТБ" и магазинах электроники "Фокстрот". В розничных сетях и в Интернете также будет демонстрироваться видеоролик просветительской кампании.

Об этом рассказали участники пресс-конференции, которая состоялась в информагентстве Интерфакс-Украина 18 декабря 2018 года.

Социологический опрос, проведенный компанией ГФК в мае-июне 2018, показало, что только 9% граждан знают, сколько налогов они платят. По данным Фонда "Демократические инициативы" четверть украинцев вообще не знает, что платят налоги. Это стало одной из причин первой в Украине масштабной просветительской кампании о налогах "Цена государства".

"Бюджет страны составляют мелкие взносы граждан с зарплатой 5-7 тыс. гривен. Почти три четверти госбюджета наполняют миллионы простых трудяг, которые идут в магазин, покупают бензин, оплачивают коммунальные услуги. Однако украинцы не осознают, что медицинские или образовательные услуги далеко не бесплатные и они они уже за них заплатили - когда платили налоги. Именно это и побудило нас начать просветительскую кампанию с распространением "Счета от государства". Мы пытаемся воспитать чувство собственности к общественным средствам", - сказал Дмитрий Боярчук, испоняющий директор "Кейс-Украина", основатель проекта "Цена государства".

В группе компаний "Фокстрот" отметили, что статус одного из крупнейших продавцов, а значит и одного из весомых налогоплательщиков ретейла, обязывает показывать отрасли пример социальной ответственности. "Оплату налогов понимаем как показатель нашей социальной ответственности, - говорит руководитель группы компаний "Фокстрот", председатель наблюдательного совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий. - Наша задача - работать эффективно и с соблюдением законодательства, создавать рабочие места и платить налоги, за счет которых украинцы будут иметь качественные государственные услуги, достойную инфраструктуру, надежную оборону".

Корпорация "АТБ" также участвует в просветительской кампании "Цена государства". "Принципы социально-ответственного бизнеса является неотъемлемой составляющей в стратегии развития компании. За 25 лет своей деятельности мы стали не только локомотивом отечественной торговой отрасли, но и примером прозрачной, законопослушной компании, ведущей свой бизнес исключительно с соблюдением законодательства и выплачивает миллиарды налоговых отчислений", - подчеркнул председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Целью проекта "Цена государства" является привлечение внимания граждан к контролю собственных налогов, которые являются основным источником наполнения государственного и местного бюджетов.

Пресс-конференция проводится в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.