Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз отдельных товаров из России. Соответствующие документы публикует "РБК-Украина".

В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.

С 2016 года под действие санкций попадали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию России.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины на заседании одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.