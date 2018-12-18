Украина продлила запрет на ввоз российских товаров (документ) [ Редактировать ]
Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз отдельных товаров из России. Соответствующие документы публикует "РБК-Украина".
В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 года №1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.
С 2016 года под действие санкций попадали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.
Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию России.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины на заседании одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.
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