Петро Порошенко закликав забезпечити дітей військових додатковою підтримкою держави [ Редактировать ]
Діти українських військових-учасників операції об'єднаних сил повинні мати додаткову підтримку від держави. Про це заявив Президент у Тернополі під час робочої поїздки. Петро Порошенко відвідав благодійну дитячу виставу, де привітав алечу з прийдешніми святами.
А від пластунів - отримав Віфлеємський вогонь миру. Це символ Різдва, який згодом передадуть у лікарні, сиротинці, а також у церкви та на передову.
"Від незалежності церкви - з тої церкви ідемо до незалежності держави. Хтось скаже, що там є якісь дипломатичні здібності Президента, дехто скаже, що це є рішучість і сміливість, і любов до України, з боку Вселенського Патріарха. Я хочу сказати - це тому що, нам допомагає Господь. Тому що цей Хрест, який сьогодні несуть українці - хрест правди, хрест боротьби за незалежність", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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