Країни НАТО збільшують допомогу для України. Додаткові кошти надійшли у трастові фонди і тепер майже всі вони профінансовані на 100%. А деякі навіть більше, повідомили у представництві України при Альянсі. Зокрема, 140 тисяч євро надала Норвегія для програми професійного розвитку НАТО.

Чехія профінансувала фонд Логістики, Німеччина додала грошей на програми реабілітації українських військових. Крім того, країни Альянсу відправлять кораблі у Чорне море - через напружену ситуацію.

"Корабль, який називається Еко. Це розвідувальний корабель збройних сил Британії. Він сьогодні зайшов в чорне море це один із тих заходів, які ми домовлялися, які ми обіцяли зробити і вони вже виконані. я вам скажу більше, ми планували, що цей корабль зайде в січні Британська сторона зробила так, що рішенням уряду. Він максимально прискорився і зайшов сьогодні", - говорить Вадим Пристайко, голова місії України при НАТО.