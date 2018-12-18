Світ підтримав Україну. Генасамблея ООН - ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму, Азовського та Чорного морів. Її співавторами стали одразу 40 країн.

ООН засудила військову присутність Росії на окупованих територіях і закликала Москву не перешкоджати судноплавству. Чим важливий цей документ - розкаже Дмитро Анопченко.

Якщо відкинути гучні слова й говорити лише про практичну користь цього документа, то тут є три аспекти. По-перше Україна тепер зможе використовувати Резолюцію Генасамблеї в міжнародних судах, зокрема - трибуналі з морського права. По-друге вона має реально допомогти захищати затриманих у Росії українських моряків, адже їх звинувачують у порушенні кордонів, а документ чітко визначає, що це не так.

Що це атака з боку Росії, у ньому є прямий заклик звільнити моряків і кораблі. По-третє зараз багато розмов про ймовірність нового пакету санкцій проти Москви і в розмові з міжнародними партнерами в Києва тепер з'явився аргумент, із яким не посперечаєшся. Усі все розуміють, але для великої політики і ключових рішень потрібні не емоції, а підстави діяти. І чіткі оцінки, що містяться в резолюції.

Присутність російських військ у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України. Закликає Російську Федерацію утриматися від перешкоджання законній реалізації навігаційних прав і свобод у Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Рішуче наполягає, щоб Російська Федерація як держава-окупант вивела свої сили з Криму та негайно припинила тимчасову окупацію території України.

Ось як про підсумки цього документа відгукуються українські дипломати.

"Є чіткий акт агресії Росії, яка просто зухвало захопила наші кораблі, поранила наших моряків, та ще й тримає їх, намагаючись судити. Думаю, тепер буде важче московському суду. Тобто зараз буде цей тиск ще збільшуватися - щоб відпустили наших моряків і кораблі", - говорить Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

Співавторами української резолюції були одразу 40 країн, шанси на ухвалення величезні, тому Росія пішла на процедурні хитрощі - Іран та Сирія начебто від себе запропонували поправки, які тим, хто не знається на ситуації, могли здатися несуттєвмим, але, за словами українських дипломатів, спотворювали ті месседжі, які заклали в проект резолюції. Тож було два голосування, поправки відхилили, а голоси розподілилися так: 66 країн "за", 19 "проти". Тобто українську резолюцію ухвалено більш ніж двома третинами голосів.

"Це свідчить про те, що правда на нашому боці. І це головний результат. У нас тепер уже можна сказати склався костяк - приблизно до 80 країн, які будуть завжди нас підтримувати", - говорить Володимир Єльченко, постійний представник України при ООН.

До цього моменту всі резолюції генасамблеї ООН щодо України стосувалися здебільшого невизнання окупації та недотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях. Отже це перша "безпекова резолюція". І за нашими даними, у рамках її розвитку зараз вже готуються подальші кроки. І, судячи із підсумків голосування, їх теж переважною більшістю голосів має підтримати зал, а отже, і світ.