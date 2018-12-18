Бойовики на Донбасі вдарили з важкої артилерії. У районі Новотошківського на Луганщині застосували сто двадцятий і навіть сто п'ятдесят другий калібри.

Загалом же сьогодні противник сім разів обстрілював українські позиції на всіх напрямках. Нашим військовим довелося відповідати. Про ситуацію на Світлодарській дузі - розкаже Ігор Левенок.

Світлодарська дуга. На передових позиціях українського війська неспокійно. Солдати в окопах. Поміж укріплень пересуваються хутко. Часто навприсядки, адже над бруствером час від часу дзижчать кулі.

До ворога рукою подати і він не вгамовується. Активно працюють снайпери противника. Нині більшість втрат серед наших армійців пов'язані саме з їхньою роботою.

"Голову не піднімеш. Надо давати адекватну ответку, і от ти получається висовуєшся отстрєляться і з другої позиції перехресним вогнем починають бити вже по тобі", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.

Уночі традиційно тут стає ще гарячіше. Окрім стрілецької зброї, бойовики останнім часом внадилися використовувати ще й міномет. А це вже заборонений калібр.

Із чим пов'язана така активність супротивника саме на цій ділянці фронту - наші солдати не розуміють. Припускають, це може бути наслідок тих нісенітниць, які поширюють кремлівські пропагандисти. Напередодні вони заявили, що за українців приїхали воювати норвезькі стрільці. Наших бійців така інформація потішила.

Та сміх сміхом, а коли з боку ворога починається стрілянина, солдатам не до веселощів.

Щойно ми чули як просвистіли кулі. От це якраз активізувалися ворожі снайпери і наші хлопці мусили відстрілюватися.

Тож хлопці швидко перезаряджають зброю. Адже нерідко після короткої перестрілки починається вже серйозний бій.

"Все буде добре, ми на все готові і нехай вся Україна знає, що ми їх бережемо", - говорить позивний "Алекс", військовослужбовець Збройних сил України.