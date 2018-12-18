На Львівщині наклав на себе руки місцевий активіст Ігор Коцюруба. Це сталося у місті Червоноград ще в неділю, але інформація з'явилася лише сьогодні.

Як повідомили в поліції - до них зателефонував свідок та повідомив, що чоловік намагається вкоротити собі віку. Коли приїхали правоохоронці, активіст був ще живий. Його забрали у лікарню, де він і помер. Сьогодні Ігора Коцюрубу поховали у Львові.

"Зателефонував очевидець події і повідомив про те що чоловік у місті Червоноград намагається покінчити життя самогубством. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції. Чоловіка було доставлено в лікарню але не зважаючи на усі зусилля медиків він помер", - говорить Світлана Добровольська, прес-секретар ГУ Національної поліції у Львівській області.