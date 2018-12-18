Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию [ Редактировать ]
На заседании 18 декабря Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов. Об этом сообщает на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.
Президент приветствовал это решение совета директоров Всемирного банка.
По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечения средств с рынка.
"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении государственными банками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Мирового банка, который может быть использован правительством страны для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия выделила Украине первый транш.
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