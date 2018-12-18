Справжню погоню цієї ночі спостерігали жителі Рівного. П'ять екіпажів поліції - цілу годину полювали на порушника-втікача. Водій ігнорував усі вимоги патрульних. Кордони із поліцейських Пріусів - просто таранив, збиваючи копів.

Аби зупинити зухвальця - правоохоронцям довелося стріляти. Чим усе закінчилося - розкаже Сніжана Сидорук.

П'ять екіпажів поліції цієї ночі ганялися за водієм-порушником у Рівному та за містом. Копи хотіли зупинити авто, бо в позашляховика були вимкнені фари. Але водій не лише проігнорував вимогу патрульних - зупинитися, а ще й додав швидкості.

"У напрямку Рівного по зустрічній, по зустрічній. Водій автомобіля Мерседес приймаєм праворуч, зупиняємся, зупиняємся".

Патрульні переслідували порушника майже годину. Мерседес облетів півміста. На своєму шляху збивав поліцейські автівки. Намагався протаранити і паркан, але невдало. Коли позашляховик зрештою зупився, його оточили. Але навіть тоді чоловік намагався втекти.

"Водій увімкнув передачу заднього ходу і намагався знову ж таки уникнути зупинки і відповідно і затримання. було застосовано особисту вогнепальну зброю шляхом пошкодження коліс. Надалі здійснено затримання водія і застосовано спеціальний засіб кайданки", - говорить Андрій Крутень, заступник начальника УПП у Рівненській області.

Вилазь з машини, йди сюда.

Під час затримання травми дістали й правоохоронці.

"В результаті його дій постраждало троє поліцейських, які з різними травмами зараз проходять медичний огляд", - говорить Антон Крук, речник ГУ НП у Рівненській області.

У салоні Мерседеса окрім водія була його дружина та шестирічна донька. Порушник - сорокадворічний житель Хмельниччини. Чому так зухвало тікав від поліції та наражав на небезпеку рідних чоловік пояснити не зміг. Поліцейські кажуть був тверезим. Щоправда, озброєним.

"Вирішується питання про оголошення підозри цьому водію. В автомобілі під час огляду було виявлено дві одиниці пневматичної зброї", - говорить Антон Крук, речник ГУ НП у Рівненській області.

Доки порушник у СІЗО, правоохоронці підраховують збитки. Ремонт ось цього Аутлендера, приміром, обійдеться в понад п'ятдесят тисяч гривень. Гроші на відновлення двох розбитих автівок поліцейські планують стягти з хмельничанина через суд. До того ж - за форсаж у Рівному найближчі два роки порушник може провести за ґратами. А міг би просто сплатити штраф за неувімкнені фари.