Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42 198,5 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросла безработица.