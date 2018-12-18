В Украине резко сократилось население [ Редактировать ]
Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.
По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42 198,5 тысяч человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросла безработица.
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