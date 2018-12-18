Трамп создал Космические силы США [ Редактировать ]
Во вторник, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"В соответствии со своим правом главнокомандующего.. и по согласованию с министром обороны и начальником объединенного комитета начальников штабов я приказываю создать… командование Космическими силами Соединенных Штатов как действующее объединенное боевое командование", - сказано в документе.
В сферу ответственности новой структуры Трамп отнес "относящиеся к космосу обязанности, ранее вмененные командующему Стратегического командования США" и другие. Полный список прав и обязанностей будет опубликован позже.
Министру обороны документ предписывает предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.
Создание космического подразделения из 13 тысяч человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.
Ранее мы писали о том, что Меланию Трамп высмеяли в сети.
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