Трамп закроет свой благотворительный фонд [ Редактировать ]
Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Барбара Андервуд сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал соглашение о ликвидации благотворительного фонда Trump Foundation "под надзором суда".
Согласно ее заявлению, оставшиеся активы фонда распределят между другими благотворительными фондами штата Нью-Йорк.
"Сегодня генпрокурор Барбара Андервуд объявила о том, что - после решения суда в пользу Генпрокуратуры - фонд Трампа подписал положение о согласии расформироваться под судебным надзором, с рассмотрением и утверждением Генеральным прокурором предлагаемых благотворительных организаций-получателей оставшихся активов Фонда", - говорится в официальном заявлении генпрокурора.
Андервуд заявила, что расследование дела в отношении Трампа и его детей будет продолжено.
В заявлении прокурора отмечается, что речь идет о "шокирующих фактах беззакония, связанных с фондом Трампа. Это противозаконная координация между фондом и президентской кампанией, неоднократные и преднамеренные сделки внутри фонда и многое другое".
По словам Андервуд, выявленные факты позволяют сравнить фонд Трампа с личной "чековой книжкой", которая служила Трампу для оплаты его деловых и политических интересов.
"Это важная победа правосудия, которая дает понять, что для всех существует один свод правил. Мы продолжим выдвигать иск, чтобы Фонд Трампа и его директора были привлечены к ответственности за их явные и неоднократные нарушения законов штата и федерального законодательства", - говорится в заявлении прокурора.
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