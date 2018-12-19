Coca-Cola заплатит $100 000 за отказ от смартфона [ Редактировать ]
Vitaminwater, дочерняя компания Coca-Cola, запустила конкурс. Тот, кто сможет продержаться целый год без смартфона, получит $100 000. Об этом пишет издание "Вокруг света".
Чтобы принять участие в конкурсе от Vitaminwater, нужно сделать пост в Twitter или Instagram со своим фото и написать, почему вы хотите на 365 дней отказаться от смартфона. При этом важно добавить хэштеги #nophoneforayear и #contest.
Многим это может показаться ерундой, но на самом деле это не так уж просто. Среднестатистический человек смотрит на экран своего смартфона около 110 раз в сутки, при этом многие не выпускают его из рук, даже идя в душ. А если учесть, что отказ от смартфона означает автоматическое отключение интернета, идея не кажется заманчивой.
"Вы не можете пользоваться смартфоном в течение 365 дней, – говорится в правилах конкурса. – Если вы лежите в кровати и скучаете по телефону, не вздумайте украдкой поскролить экран, просто закройте глаза и мечтайте о Vitaminwater. Это именно то, что мы делаем. Каждую ночь. И иногда даже в офисе".
Vitaminwater будет ежедневно следить за участниками, чтобы те не заходили в Twitter или Instagram. В случае обмана конкурсанта дисквалифицируют. По истечении 365 дней самые стойкие пройдут окончательную проверку на детекторе лжи.
Распространяется ли запрет на другие гаджеты вроде компьютера или планшета с выходом в интернет, в правилах не указано. Но чтобы участник не терял связи с миром, ему выдадут кнопочный телефон 1996 года выпуска.
Заявки на участие будут приниматься до 8 января 2019 года. Каждый претендент может попытать свои силы до четырех раз.
Напомним, что в Чехии чиновникам запретили пользоваться смартфонами популярной компании.
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