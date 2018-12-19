Курс доллара в Украине снова упал [ Редактировать ]
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже немного снизился.
Национальный банк Украины установил на среду, 19 декабря, официальные курсы валют на уровне:
– 100 доллар в США – 2 784,7943 гривен (-3,8139 грн);
– 100 евро – 3 168,2605 гривны (+5,6999 грн).
Напомним, что курс криптовалют вернулся к росту.
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