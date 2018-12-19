Погода в Украине 19 декабря, в День святого Николая, ожидается хорошая в большинстве областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики обещают дождь и мокрый снег в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.

Прогнозируют, что ночью температура воздуха 10−12° мороза, в западных, северных и центральных областях, а в восточных и южных — 5−8° ниже нуля. Днем ожидается 1−8° мороза

Ветер прогнозируют северо-восточный 7−12 м/с.

В Киеве в День святого Николая без существенных осадков. Температура воздуха ночью 9−11° мороза, днем 6−8° ниже нуля.

Во Львове облачная погода с прояснением. Столбики термометров ночью покажут 9−11° мороза, днем минус 3−5°.

В Одессе в ближайшие сутки обещают мокрый снег. Температура ночью 5−7° мороза, днем 3−5° мороза.

В Днепре в среду осадков не ожидается. Ночью прогнозируется 7−9° мороза, днем температура воздуха составит 2−4° мороза.

В Харькове завтра облачно. Температура ночью 7−9° мороза, днем 4−6° ниже нуля по Цельсию.

В Карпатах 19 декабря обещают хорошую погоду, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, днем 3−5° мороза.

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