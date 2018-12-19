Погода в Украине на 19 декабря: синоптики обещают дождь и мокрый снег [ Редактировать ]
Погода в Украине 19 декабря, в День святого Николая, ожидается хорошая в большинстве областей. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Синоптики обещают дождь и мокрый снег в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.
Прогнозируют, что ночью температура воздуха 10−12° мороза, в западных, северных и центральных областях, а в восточных и южных — 5−8° ниже нуля. Днем ожидается 1−8° мороза
Ветер прогнозируют северо-восточный 7−12 м/с.
В Киеве в День святого Николая без существенных осадков. Температура воздуха ночью 9−11° мороза, днем 6−8° ниже нуля.
Во Львове облачная погода с прояснением. Столбики термометров ночью покажут 9−11° мороза, днем минус 3−5°.
В Одессе в ближайшие сутки обещают мокрый снег. Температура ночью 5−7° мороза, днем 3−5° мороза.
В Днепре в среду осадков не ожидается. Ночью прогнозируется 7−9° мороза, днем температура воздуха составит 2−4° мороза.
В Харькове завтра облачно. Температура ночью 7−9° мороза, днем 4−6° ниже нуля по Цельсию.
В Карпатах 19 декабря обещают хорошую погоду, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10° мороза, днем 3−5° мороза.
Читайте также о том, какой сегодня праздник.
по теме
Погода на День святого Николая: украинцев предупредили об опасности
В среду, 19 декабря, погода в Украине будет прохладной
Погода на 18 декабря: температура опустится до -12 градусов
Во вторник, 18 декабря, в Украине ожидают снег и гололедицу
Погода на неделю: в Украину идет аномальный мороз
В Украину с 17 декабря придут сильные морозы и снег
Погода на 16 декабря: мороз, сугробы снега и гололед в Украине
В Украине в воскресенье, 16 декабря, будет облачно с прояснениями. Небольшой снег ожидается лишь в западных областях, на дорогах гололедица
На Украину надвигаются сильные морозы
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о вторжении арктического воздуха