В ночь на среду, 19 декабря, на Харьковской площади в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Столкнулись RenaultLogan, AudiA3, AudiA6 и OpelAstra, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 23:25.

По предварительной информации, Renault службы такси Uber пересекал проспект Бажана с Харьковского шоссе на красный сигнал светофора и ехал в сторону Бортничей на вызов. В этот момент Audi, Opel и Audi ехали в сторону Борисполя на зеленый свет.

Первый удар пришелся на Audi A3, а другие машины уже столкнулись по инерции. От удара водитель такси вылетел из машины через окно. Его госпитализировали в больницу. Также помощь медиков понадобилась водителю Audi A3, его спустя 40 минут после аварии также забрали врачи.

Из-за аварии часть проспекта Бажана была перекрыта правоохранителями. На месте происшествия работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Киеве авто с пьяным водителем врезалось в такси.